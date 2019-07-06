Антикорупційний суд отримав приміщення в Києві

Вищий антикорупційний суд, який має розпочати роботу 5 вересня, працюватиме за адресою: Київ, проспект Перемоги, 41.

Про це інформує сайт ВАС.

“Вищим антикорупційним судом та Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву було підписано договір, на підставі якого Суд буде забезпечено приміщенням за адресою просп. Перемоги, 41, у м. Києві. Це є дуже важливим рішенням, яке надає можливість для початку здійснення Судом правосуддя”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це стало можливим завдяки активним діям багатьох людей. Окремо в суді відзначають зусилля команди міжнародної групи підтримки створення Вищого антикорупційного суду та Офісу Президента.

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У ВАС нагадують, що попередньо було прийнято рішення про його тимчасове розміщення у приміщеннях на Хрещатику, 42А та в пров. Хрестовий, 4А, але тих площ було недостатньо для роботи суду.

“Керівництво суду та працівники апарату продовжують робити все можливе для вирішення інших нагальних питань з метою якнайшвидшого початку виконання Вищим антикорупційним судом покладених завдань”, - наголошується в повідомленні.