Команда Зеленського готує план подолання корупції в судах
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський пообіцяв найближчим часом представити план щодо подолання корупції в українських судах.
Про це він заявив під час зустрічі з бізнес-спільнотою, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Наша команда готує план подолання корупції в судах, і найближчим часом ми окремо його представимо. Почнемо із запуску антикорупційного суду”, - зазначив Зеленський.
Водночас він запевнив, що розуміє та поважає незалежність суддів, але зауважив, що чинній судовій системі не довіряють ані суспільство, ані інвестори.