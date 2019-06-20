Команда Зеленського готує план подолання корупції в судах

Президент Володимир Зеленський пообіцяв найближчим часом представити план щодо подолання корупції в українських судах.

Про це він заявив під час зустрічі з бізнес-спільнотою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наша команда готує план подолання корупції в судах, і найближчим часом ми окремо його представимо. Почнемо із запуску антикорупційного суду”, - зазначив Зеленський.

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Водночас він запевнив, що розуміє та поважає незалежність суддів, але зауважив, що чинній судовій системі не довіряють ані суспільство, ані інвестори.