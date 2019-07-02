У Києві понад сотню підприємств та організацій долучаться до акції "День без поліетилену"

Акція проходитиме у рамках міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів з ініціативи Програми розвитку ООН та Міністерства екології та природних ресурсів України, міжфракційного об’єднання Верховної Ради «Зелена енергія змін» та «Zero Waste Alliance Ukraine».

«Управління екології та природних ресурсів КМДА запрошує всіх небайдужих киян долучитися до всесвітньої акції і щонайменше на день відмовитися від покупки й використання поліетиленових пакетів. Саме цього дня спробуйте повністю відмовитися від пластикових пакетів і скористайтеся екоторбинками. Ми сподіваємось, що поступово побутове використання таких пакетів зменшуватиметься і не обмежуватиметься одним днем акції», - зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

Доєднатись до акції можуть як споживачі, громадські організації, так і заклади, супермаркети, магазини, ринків та інші торгові точки.

Як свідчить статистика ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому кожного ж року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, у тому числі пакетів, підкреслили в КМДА.

“За даними WWF (Всесвітній фонд природи), людина за день ковтає одну кредитну картку, за місяць – один пластиковий вішак для одягу. Це все мікропластик, який потрапляє в організм людини через воду та їжу”, - додали в держадміністрації.

Зазначається, що нині у Верховній Раді зареєстровані три законопроекти, які передбачають обмеження використання пластикових пакетів в Україні.