У Києві вилучили рекордну партію кокаїну на $60 мільйонів - Князєв

У Києві вилучили рекордну партію кокаїну на $60 мільйонів - Князєв

Укрінформ
Правоохоронці вилучили 400 кг кокаїну вартістю 60 мільйонів доларів.
Про хід спецоперації розповів на брифінгу голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проведено низку затримань та більше десятка обшуків. В результаті цього вилучено 400 кг наркотичного засобу "кокаїн", чистота якого більше 90%. Загальна вартість "зілля" становить близько $60 мільйонів", - зазначив Князєв.

Він додав, що правоохоронці викрили діяльність міжнародної групи злочинців, які постачали наркотики з країн Латинської Америки до західної Європи.

Голова Нацполіції розповів, що 19 червня в результаті операції було затримано перших трьох причетних до транспортування та реалізації наркотиків громадян України. Так, внаслідок обшуків правоохоронці вилучили першу партію наркотиків - 270 кг.

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"І вчора 1 липня інша частина злочинців з’явилась у полі зору Нацполіції: вони прилетіли в Україну, і ми вилучили залишки у два етапи - 70 і 60 кг кокаїну - у транспортних засобах і в кількох місцях складування на території Києва", – зазначив Князєв.

За його словами, наразі шістьом учасникам злочинного угруповання уже обрали запобіжні заходи. Серед затриманих є громадяни Нідерландів і Великої Британії.

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