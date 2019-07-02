У Києві вилучили рекордну партію кокаїну на $60 мільйонів - Князєв

"Проведено низку затримань та більше десятка обшуків. В результаті цього вилучено 400 кг наркотичного засобу "кокаїн", чистота якого більше 90%. Загальна вартість "зілля" становить близько $60 мільйонів", - зазначив Князєв.

Він додав, що правоохоронці викрили діяльність міжнародної групи злочинців, які постачали наркотики з країн Латинської Америки до західної Європи.

Голова Нацполіції розповів, що 19 червня в результаті операції було затримано перших трьох причетних до транспортування та реалізації наркотиків громадян України. Так, внаслідок обшуків правоохоронці вилучили першу партію наркотиків - 270 кг.

"І вчора 1 липня інша частина злочинців з’явилась у полі зору Нацполіції: вони прилетіли в Україну, і ми вилучили залишки у два етапи - 70 і 60 кг кокаїну - у транспортних засобах і в кількох місцях складування на території Києва", – зазначив Князєв.

За його словами, наразі шістьом учасникам злочинного угруповання уже обрали запобіжні заходи. Серед затриманих є громадяни Нідерландів і Великої Британії.