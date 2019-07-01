У Синьому озері на Виноградарі купався лось

Місцеві жителі помітили на київському Виноградарі лосеня, яке купалося в озері.

Відео купання тварини опублікувала на своїй сторінці в Facebook Вікторія Завацька.

"Сьогодні на Синьому озері, під час занять фітнесом, ми бачили лося, правильніше сказати, лосеня. Ми займаємося, і тут чуємо, рибачок кричить: "Дівчата, дівчата, дивіться!" Таке диво в межах міста рідко побачиш", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що тварину виявили на Синьому озері вранці 1 липня.

Фото ілюстративне, pixabay.com