Протест у КНУ проти Портнова: до активістів приїхав ректор

Протест у КНУ проти Портнова: до активістів приїхав ректор

Укрінформ
До учасників акції "Ні Портнову в КНУ" прибув ректор КНУ імена Шевченка Леонід Губерський.

Про це повідомляє кореспондент з місця подій.

О 22:00 прибув ректор університету на розмову з активістами. Наразі вони виголошують свої вимоги.

Раніше учасники акції оголосили про намір ночувати в приміщенні Червоного корпусу, доки до активістів не прибуде особисто Леонід Губерський та не роз'яснить ситуацію із прийняттям на роботу Андрія Портнова.

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Як повідомлялося, ректор КНУ ім. Шевченка взяв на роботу професором кафедри конституційного права юридичного факультету колишнього заступника глави АП Портнова.

Студенти університету висловили обурення і вимагають від керівництва вишу скасувати наказ про працевлаштування Портнова.

Портнов вже працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету в КНУ імені Шевченка з 2009-го по 2014 рік. Звільнений в лютому 2014 року.

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Після втечі Януковича взимку 2014 року Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном. 19 травня 2019 року Портнов заявив про своє повернення в Україну і нині поновився на посаді професора КНУ.

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