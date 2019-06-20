Протест у КНУ проти Портнова: до активістів приїхав ректор

До учасників акції "Ні Портнову в КНУ" прибув ректор КНУ імена Шевченка Леонід Губерський.

Про це повідомляє кореспондент з місця подій.

О 22:00 прибув ректор університету на розмову з активістами. Наразі вони виголошують свої вимоги.

Раніше учасники акції оголосили про намір ночувати в приміщенні Червоного корпусу, доки до активістів не прибуде особисто Леонід Губерський та не роз'яснить ситуацію із прийняттям на роботу Андрія Портнова.

Як повідомлялося, ректор КНУ ім. Шевченка взяв на роботу професором кафедри конституційного права юридичного факультету колишнього заступника глави АП Портнова.

Студенти університету висловили обурення і вимагають від керівництва вишу скасувати наказ про працевлаштування Портнова.

Портнов вже працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету в КНУ імені Шевченка з 2009-го по 2014 рік. Звільнений в лютому 2014 року.

Після втечі Януковича взимку 2014 року Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном. 19 травня 2019 року Портнов заявив про своє повернення в Україну і нині поновився на посаді професора КНУ.