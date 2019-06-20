Учасники протесту "Ні Портнову в КНУ" ночуватимуть під кабінетом ректора

"Губерський не хоче до нас виходити, тому влаштовуємось зручніше, ми лишаємось тут ночувати", - оголосили в гучномовець організатори акції.

Наразі понад сотня активістів продовжують протест в будівлі Червоного корпусу КНУ поруч із приймальнею ректора університету.

Присутні на місці подій представники вишу - проректори Володимир Бугров та Олександр Рожко оголосили, що "університет не чинитиме спротив бажанню активістів залишатись всередині приміщення".

Рожко повідомив журналістам, що намагався додзвонитися до ректора, однак той не відповів на дзвінок.

В свою чергу активісти оголосили про намір чекати ректора до ранку.

Як повідомлялося, ректор КНУ ім. Шевченка взяв на роботу професором кафедри конституційного права юридичного факультету колишнього заступника глави АП Портнова.

Студенти університету висловили обурення і вимагають від керівництва вишу скасувати наказ про працевлаштування Портнова.

Портнов вже працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету в КНУ імені Шевченка з 2009-го по 2014 рік. Звільнений в лютому 2014 року.

Після втечі Януковича взимку 2014 року Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном. 19 травня 2019 року Портнов заявив про своє повернення в Україну. І тапер поновився на посаді професора КНУ.