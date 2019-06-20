На акції наразі присутні щонайменше 300 людей, кількість учасників поступово зростає.

Учасники акції біля головного входу до Червоного корпусу вишу скандують "Ні Портнову в КНУ!".

У Києві проходить протестна акція "Ні Портнову в КНУ" / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Основна вимога, які висувають активісти: скасувати наказ про працевлаштування Андрія Портнова на посаду професора кафедри конституційного права КНУ ім. Тараса Шевченка. Також учасники акції очікують на публічне вибачення від ректора КНУ ім. Тараса Шевченка Леоніда Губерського за призначення Портнова.

Згодом учасники акції зайшли всередину будівлі вишу та протестують під приймальнею ректора Леоніда Губерського.

При спробі пройти всередину головного корпусу КНУ ім. Шевченка виникла словесна перепалка між охоронцями вишу та учасниками акції, однак за кілька хвилин активісти рушили до кабінету ректора університету.

Під приймальнею Губерського учасники акції скандують "Портнова на нари, тоді підем на пари", також лунають пропозиції оголосити довготривалий протест.

Ректор до них не вийшов, тому студенти та учасники акції оголосили сидячий протест, доки він не з'явиться.

Як зазначили організатори, акція відбувається без партійної, організаційної символіки та прапорів.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що колишній заступник голови в Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов поновився на кафедрі конституційного права юридичного факультету у Київському національному університеті імені Шевченка. Керівник відділу кадрів вишу Олексій Іванченко підтвердив таку інформацію кореспонденту Радіо Свобода.

Портнов працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету в КНУ імені Шевченка з 2009-го по 2014 рік.

Як повідомлялося, 19 травня Портнов заявив про своє повернення в Україну.

Згодом він повідомив, що подав до Державного бюро розслідувань чотири заяви зі звинуваченням п'ятого президента України Петра Порошенка у нібито скоєнні злочину. Так, за словами Портнова, Порошенка вважають "причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищення влади та службових повноважень".

Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за обвинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році. Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова. Портнов зняв обвинувачення через суд.

Він був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.