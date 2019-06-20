Повернення Портнова до КНУ: студент заявляє про погрози через участь в акції протесту

"Іван Голод. Студент КНУ ім.Шевченка. Один з організаторів акції Ні Портнову в КНУ! Вгадайте чому йому сьогодні погрожували охоронці університету і обіцяли незаліки", - написав Мазур.

Факт погроз підтвердив і сам студент, пише Україна молода. "Здавав останній іспит, а не залік (Сергій помилився). Погрози не здати іспит були публічними (Вся група підтвердить). Підтримати сьогодні - це реальна допомога, але найбільша небезпека нездання буде якраз на наступній сесії - взимку", - уточнив Іван Голод.

У соцмережах закликали прийти на протест проти прийняття Андрія Портнова на роботу в КНУ імені Шевченка, який відбудеться 20 червня о 18.30 біля "червоних" корпусів.

Як повідомлялося, КНУ взяв на роботу професором кафедри конституційного права юридичного факультету колишнього заступника глави АП, “юриста Януковича” Андрія Портнова.

Портнов працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету в КНУ імені Шевченка з 2009-го по 2014 рік. Звільнений в лютому 2014 року.

Портнов працював у адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, у січні 2014-го став першим заступником голови Адміністрації. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном.

19 травня 2019 року екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про своє повернення в Україну.

Згодом він повідомив, що подав до Державного бюро розслідувань чотири заяви зі звинуваченням п'ятого Президента України Петра Порошенка у нібито скоєнні злочину. Так, за словами Портнова, Порошенка вважають "причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищення влади та службових повноважень".

Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за обвинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році. Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова. Портнов зняв обвинувачення через суд.

Він був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.

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