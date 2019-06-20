Рятувальники сказали, у яких районах Києва найбрудніше повітря

Киян попереджають про високий рівень забруднення повітря у столиці.

Про це повідомляє ДСНС України.

“У Києві продовжують спостерігатися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Протягом 18–19 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської та Деміївської площ”, - йдеться у повідомленні.

Такі метеорологічні умови (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до 24 червня.