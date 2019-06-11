На Троєщині сміттєспалювального заводу не буде, розглядаються інші локації

Київ не розглядає територію біля ТЕЦ-6 як локацію для будівництва сміттєпереробного заводу.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

"Поширена у ЗМІ інформація про наміри збудувати на Троєщині (Деснянський район м. Києва) сміттєспалювальний завод не відповідає дійсності. Просимо представників медіа не поширювати недостовірну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Київ готує власний регіональний план управління відходами, що стане комплементарним Національній стратегії поводження з відходами. Столиця планує збудувати сміттєпереробний комплекс, що матиме загальну потужність переробки 700 тис. тонн на рік і включатиме етап сортування.

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Як заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, відібрані потенційні земельні ділянки для розміщення заводу механіко-біологічної обробки і розпочато проектування. Однак території біля ТЕЦ-6, що знаходиться на Троєщині, серед відібраних ділянок – немає.