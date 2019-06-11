У Києві планують встановити три тисячі контейнерів для роздільного збору сміття

У липні міська влада Києва має намір запустити пілотні проекти з метою роздільного збору твердих побутових відходів. У місті планується встановити до трьох тисяч контейнерів для окремих фракцій – пластику, скла.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба столичної адміністрації.

«Ми зустрілися з перевізниками сміття, що працюють у столиці, і запропонували їм розробити і впровадити пілотний проект роздільного збору на територіях, де вони працюють. Дуже важливо, що це будуть різні моделі, запропоновані підприємствами, і вже у процесі пілотування ми визначимо найбільш ефективну», – сказав Пантелеєв.

Заступник голови КМДА зазначив, що розвиток системи роздільного збору є частиною загальної стратегії Києва щодо впровадження європейських методик поводження з відходами.

Він зауважив, що морфологічний аналіз столичного сміття свідчить, що кількість вторинної сировини становить близько 5-7% від загальної кількості.

«Саме тому дуже важливо на першому етапі розвивати побутове сортування, спрямовувати вторсировину на переробку. А також створити сміттєпереробний комплекс із обладнанням для ефективної переробки органічної та інших фракцій», – сказав Пантелеєв.

Читайте також: Завод з переробки сміття планують побудувати на Чернігівщині

За його словами, місто вже обрало кілька локацій, що можуть бути придатними для будівництва такого комплексу.

«Хочу одразу зазначити, щоб не було спекуляцій та пліток – від будівництва сміттєспалювального заводу поблизу ТЕЦ-6 місто відмовилось», – сказав представник КМДА.