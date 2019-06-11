У Києві планують встановити три тисячі контейнерів для роздільного збору сміття
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба столичної адміністрації.
«Ми зустрілися з перевізниками сміття, що працюють у столиці, і запропонували їм розробити і впровадити пілотний проект роздільного збору на територіях, де вони працюють. Дуже важливо, що це будуть різні моделі, запропоновані підприємствами, і вже у процесі пілотування ми визначимо найбільш ефективну», – сказав Пантелеєв.
Заступник голови КМДА зазначив, що розвиток системи роздільного збору є частиною загальної стратегії Києва щодо впровадження європейських методик поводження з відходами.
Він зауважив, що морфологічний аналіз столичного сміття свідчить, що кількість вторинної сировини становить близько 5-7% від загальної кількості.
«Саме тому дуже важливо на першому етапі розвивати побутове сортування, спрямовувати вторсировину на переробку. А також створити сміттєпереробний комплекс із обладнанням для ефективної переробки органічної та інших фракцій», – сказав Пантелеєв.
За його словами, місто вже обрало кілька локацій, що можуть бути придатними для будівництва такого комплексу.
«Хочу одразу зазначити, щоб не було спекуляцій та пліток – від будівництва сміттєспалювального заводу поблизу ТЕЦ-6 місто відмовилось», – сказав представник КМДА.