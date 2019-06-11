Міжнародна мережа AVIA відкрила першу заправку в Україні

Міжнародна мережа автозаправних станцій AVIA відкрила першу заправку в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, АЗС відкрили у Києві за адресою: Кільцева дорога, 16.

Виконавчий директор AVIA International Маріо Таніні заявив, що до кінця року на території України планують відкрити ще 14 АЗС. Він додав, що мережа AVIA представлена у 40 країнах Європи та налічує більш ніж 3000 автозаправок.

AVIA відкрила першу заправку в Україні / Фото: Бородаєва Інна, Укрінформ

Бренд AVIA заснований у 1927 році після об’єднання кількох незалежних імпортерів нафти у Швейцарії.

АЗС у Києві було відкрито в рамках масштабного виходу міжнародної мережі на ринок України, який відбувається згідно з підписаним меморандумом про співпрацю між компанією - постачальником світлих нафтопродуктів Wexler Group та швейцарською мережею автозаправних станцій AVIA Association в особі компанії UNIMOT (Польща).

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UNIMOT S.A. – польська енергокомпанія, яка торгує дизельним паливом, біопаливом, скрапленим газом, природним газом та електроенергією. З березня 2017 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі.

Wexler Group є найбільшим імпортером дизельного палива по нафтопродуктопроводу «Прикарпатзахідтранс» в Україні. Також компанія є координатором залізничного наливу «трубопровідного» дизпалива у Новограді-Волинському.