Мікроелементи, або небезпека «чарівних пігулок»

Дієтолог Максим Погорілий нагадує, що безконтрольний прийом великих доз розрекламованих вітамінів і мікроелементів може призвести до поганих наслідків

Прийом великих доз вітаміну С – 1000 мг на день і більше, як радять деякі «рятівники людства» – може викликати ризик виникнення каменів у нирках та інсульту. Низький рівень вітаміну D дійсно пов’язаний з суттєвим підвищенням ризику тяжкого перебігу коронавірусної інфекції та ускладнень. Але якщо його рівень в крові надто низький, маленькими дозами підвищити його неможливо. Залізо, цинк та селен у пігулках варто приймати лише тоді, якщо аналізи покажуть їхню серйозну нестачу в організмі. Їхній надлишок, особливо цинку, призводить до протилежного ефекту для здоров’я.

Принципово: найкращим способом підтримати імунітет і не завдати шкоди є збалансований раціон

Повністю інтерв'ю Максима Погорілого читайте тут