Максим Погорілий, дієтолог і засновник школи здорового харчування MOVEAT

А що ви скажете про найзапитаніші нині вітаміни – D і C? Саме їх часто призначають як для профілактики ковіду, так і під час лікування.

Взагалі ж у зв’язку з епідемією регулярно з’являються різні наукові дослідження, що певний вітамін, мікроелемент чи продукт може допомогти запобігти хворобі чи полегшити її. Як зрозуміти, яким даним вірити?

Дослідження показують, що для захисту від захворювання або тяжкого перебігу коронавірусної інфекції, дуже важливо підтримувати достатній рівень заліза, цинку та селену. Всі три мікроелементи не накопичуються в організмі, як і вітамін С (і – навідміну від вітамінів D, Е і А, що також критично важливі для імунітету). Тому потрібно вибудувати адекватний збалансований раціон, який щодня даватиме вам їх в достатній кількості.

Чи варто приймати залізо, цинк та селен у пігулках? Варто, але – лише тоді, якщо аналізи покажуть їхню серйозну недостачу в організмі. Адже їхній надлишок, особливо – цинку, призводить до протилежного ефекту для здоров’я.

Довгий прийом синтетичного вітаміну Е підвищує ризик раку, довге вживання синтетичного вітаміну А (ретинолів) крім ризику раку може нашкодити дитині під час вагітності чи грудному годуванні. Тобто найкращим способом підтримати імунітет і не завдати шкоди здоров’ю у довготривалій перспективі (рак виникає через роки!) є складання збалансованого під ваші персональні потреби раціону.

Також важливо обов’язково перевірити стан крові, щоб зрозуміти, чи засвоюються у вас персонально основні мікроелементи (залізо, наприклад, важко засвоюється у більше, ніж у третини людей).

Гарним прикладом поганого засвоєння буде ще й магній – ще один мікроелемент, недостача якого також погіршує імунітет, а відтак – перебіг коронавірусної інфекції. Деякі люди мають суттєво більшу потребу в магнії, ніж інші. Зазвичай вони мають ранню сивину та страждають від судом.

Тому деякі люди без добавок магнію або заліза – не обійдуться. Так само – як і без узгодження прийому будь-яких добавок з лікарем!

Які продукти ви порадите включити у свій раціон з настанням зими і водночас розгулом епідемії?

Як я і казав, найкращим захистом від інфекційних хвороб (а я, до речі, давно забув, коли застужувався чи грипом хворів) є міцний імунітет. Він зміцнюється не швидко, але покращення наступає вже через 1 місяць збалансованого харчування. Процес це складний і – комплексний: я розробив спеціальний 24-кроковий курс з покращення імунітету змінами в харчуванні:

Але деяких позитивних результатів кожен зможе досягти, якщо внесе найважливіші зміни в своє харчування, а саме додасть:

усі наявні зимою овочі та фрукти – як джерело вітаміну С, провітаміну А, антиоксидантів, клітковини, мінеральних солей. Їсти по 400-700 г овочів та 300-500 г фруктів на день;

гарбузове насіння, як джерело цинку, волоський горіх, як джерело рослинних омега-3, та їх обох, як джерело вітаміну Е. Їсти по 25-35 г на день;

жирну морську рибу (лосось, скумбрію, палтус, ставриду, тріску, мойву, оселедця та інші), або – риб’ячий жир, як джерело морських омега-3 (замінити їх рослинним омега-3 неможливо). Риба є кращою, бо вона також містить багато селену. Її треба їсти 2-4 рази на тиждень. Його також можна отримати, якщо з’їдати кожен день по ½ бразильського горіху;

печінку (куряча чи яловича) – джерело цинку, заліза, вітамінів D та А. Їсти по 150-250 г за раз 2-4 рази на тиждень;

бобові – джерело фітостеролів та фітоестрогенів, що знижують рівень запалень. Їсти по 150-300 г 2-5 разів на тиждень;

гриби, навіть – вирощені штучно, по 100 г на день. За тиждень ви ними підвищите рівень захисних імуноглобулінів А в слизових оболонках носоглотки в півтора рази;

оливкову олію екстра-вірджін, як джерело вітаміну Е, фітостеролів та фітоестрогенів.

Також слід прибрати з раціону кукурудзяну та соняшникову олію: вони дають надлишок омега-6. А це – підвищує рівень запальних процесів в організмі та ослабляє імунітет. І, крім того, підвищує тиск та ризик тромбозів (що часто буває фатальним при коронавірусі).

Солодощі знижують активність імунітету. Наприклад, 100 г солодкого печива, меду чи цукерок знижує активність тих клітин імунітету, що знешкоджують віруси, в півтора рази на 4-6 годин!

До речі, це правда, що алкоголь підриває імунітет?

Я зробив нещодавно великий огляд кількох десятків останніх наукових досліджень про алкоголь. Так, ось в них доведено, що невеликі дози (200-300 мл. червоного сухого вина на день) корисні для здоров’я: знижують ризик більшості видів раку, депресію, покращують імунітет.

Як ви в цілому оцінюєте рівень культури харчування в Україні? Які найпоширеніші харчові помилки ми допускаємо? Які у нас найшкідливіші харчові звички?

Рівень «харчової грамотності» українців в середньому – жахливий. Саме тому Україна – один з лідерів придбання різних «чудодійних» БАДів та – антилідер з тривалості життя та здоров’я населення.

Найбільшими мінусами харчування українців є надлишок очищених зернових (хліб, мучне), вживання кукурудзяної та соняшникової олії, особливо – рафінованої (надлишок омега-6, що підвищують тиск, ризик тромбозів та рівень запалень) замість рапсової, конопляної (що містять омега-3) або оливкової (що має мало омега-6).

Українці їдять мало риби і – забагато м’яса. Але головна проблема – це замало овочів та фруктів, особливо – взимку та навесні

Але головна проблема, вирішення якої допомогло б суттєво нівелювати всі вказані вище вади українського продуктового кошика – це замало овочів та фруктів, особливо – взимку та навесні. Їх кількість в здоровому раціоні має бути не менше 600-900 г на добу (разом – овочів і фруктів).

А які проблеми в нашому організмі може виправити правильне харчування? Іноді здається, що ледь не все від нього залежить…

Наведу приклад з дослідження Institute of Medicine (US) Committee on Military Nutrition Research (Американського військового інституту досліджень харчування) 1999 року.

Уявіть собі рівень уваги, що приділяється харчуванню в армії США: у них цілий інститут працює над цим!

Люди, що харчувалися за збалансованим раціоном (а це – раціон, що відповідає 14 параметрам корисності, саме так я і розраховую раціони для моїх клієнтів), мали кількість Т-лімфоцитів в півтора-два рази вище ніж ті, хто харчувався хаотично. Т-лімфоцити якраз і є головним компонентом антивірусного імунітету.

Причому що більше Т-лімфоцитів у крові, то менше ризик важкого перебігу коронавірусної інфекції.

От і уявіть собі: лише збалансувавши ваш раціон ви підвищите імунітет в півтора рази! Та ще й додасте собі енергії та подовжите молодість.

