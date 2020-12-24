За підсумками місцевих виборів порушили 1208 справ - Клименко

Про це керівник Національної поліції Ігор Клименко заявив в інтерв'ю Цензор.нет, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, скільки кримінальних проваджень було відкрито за підсумками місцевих виборів, Клименко сказав: "Всього таких кримінальних проваджень 1208".

За його словами, найбільше порушень було на виборах "у містах та областях".

"Хоча у нас багато зареєстровано і там, де "ласі" ОТГ. Де є прибережна територія, ліс, де досить дорога земля, там теж кандидати в депутати райрад і претенденти на голів ОТГ намагалися порушити закон... В основному (намагалися - ред.) підкуповувати", - зазначив керівник НПУ.

Він уточнив, що "розцінки" були різні, від 200 до 1000 гривень. "Все залежало від рівня і можливостей кандидата. Зараз ще досудове слідство триває, всі ці обставини перевіряються», - повідомив Клименко.

Керівник НПУ також підтримав ініціативу щодо внесення змін до законодавства, які завадять "клонуванню" кандидатів на виборах.

"До речі, за такими схемами розцінки були вищі. Наприклад, в Кіровоградській області місцевому жителю за те, щоб він виставив свою кандидатуру як "клон", заплатили 10 тисяч гривень. У нього збігалися ім'я та прізвище", - розповів Клименко.

Як повідомлялося, Уманська міська територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати мера Умані Олександра Цебрія кандидатом на посаду міського голови на місцевих виборах, посилаючись на порушення в наданих документах.

Водночас ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають такі самі ім'я, по батькові та прізвище, як і чинний очільник міста.

1 жовтня Цебрій повідомив, що його все ж зареєстрували кандидатом.

7 жовтня поліція за фактами реєстрації «двійників» мера міста Умані Олександра Цебрія відкрила два кримінальні провадження.