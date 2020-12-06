Хто може стати мером Кривого Рогу: дані екзитполів

За даними екзитполу другого туру виборів 6 грудня новим мером Кривого Рогу на Дніпропетровщині може стати Дмитро Шевчик від партії “Слуга народу”.

Як передає Укрінформ, такі дані екзит-полу станом на 18:00 оприлюднив телеканал "Україна 24".

За даними екзитполу, Дмитро Шевчик, кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") — набрав 51,7% голосів виборців.

Костянтин Павлов, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу - отримав 47,2%.

Водночас дані екзитполу від "Центру досліджень розвитку технологій", проведеного на замовлення інформаційного агентства "Голос UA", свідчать про перемогу на виборах Костянтина Павлова від ОПЗЖ.

За підсумками цього опитування кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик отримав 41,14% голосів, а кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Костянтин Павлов — 58,86%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Своє рішення кандидат пояснив станом здоров’я, одночасно закликавши підтримати висуванця “Опозиційної платформи – За життя” Костянтина Павлова.

Таким чином, виборці Кривого Рогу обиратимуть між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

Криворізька міська ТВК призначила повторне голосування на виборах міського голови зі значним порушенням строків, встановлених Виборчим кодексом (12 листопада замість 06 листопада). Недотримання строків встановлення результатів було пов’язано у судовими оскарженнями можливих порушень виборчого законодавства з боку довірених осіб кандидата Дмитра Шевчика (“Слуга народу”). Більшість позовів представники кандидата програли у судах, включаючи апеляційні інстанції, але у одній зі справ суд зобов’язав міську ТВК розглянути скаргу довіреної особи кандидата. Після завершення судових процесів повторне голосування було призначено і кандидати отримали можливість законно агітувати за себе.