Жителю Миколаєва повідомили про підозру у підкупі виборців

Слідчі повідомили жителю Миколаєва про підозру у підкупі виборців на місцевих виборах.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Миколаївської обласної прокуратури.

“...Повідомлено про підозру 29-річному жителю м. Миколаєва у підкупі виборців на місцевих виборах, які відбулись 25 жовтня поточного року (ч. 2 ст. 160 КК України)”, - зазначили у прокуратурі.

Під час розслідування встановлено, що чоловік організував злочинну схему з вербування та відправки миколаївців до Києва для участі у голосуванні за певного кандидата та певну політичну партію у Київській області на місцевих виборах.

У прокуратурі поінформували, що до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Як повідомляв Укрінформ, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив на брифінгу 25 жовтня, у день місцевих виборів, що правоохоронці у Миколаєві задокументували "сітку" підкупів виборців у Київській області. Організаторами схеми виявилися двоє жителів Миколаївщини, батько і син.