У Рівному затримали організаторів підкупу виборців

У Рівному поліція запобігла підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду міського голови і встановила особи організаторів правопорушення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

«Так, поліцейські встановили особу співорганізатора, яка пропонувала виборцям певну суму коштів з умовою проголосувати за конкретно визначеного кандидата. Аби отримати винагороду, виборець мав підтвердити своє волевиявлення шляхом здійснення фотозйомки бюлетеня. За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця). Також працівникам поліції відома особа і організатора», — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Руслан Стрельбіцький.

Крім того, як зазначив Стрельбіцький, у поліції зафіксовано сім фактів фотографування бюлетенів: шість безпосередньо в обласному центрі та ще один — на виборчій дільниці у Квасилові, який за результатами перевірки не знайшов свого підтвердження.

Причетних до протиправних дій осіб за вказаним порушенням запрошено до Рівненського відділу поліції для надання пояснень. За іншими фактами можливих порушень виборчого законодавства, повідомлення про які надійшли на спецлінію 102, поліцейські проводять перевірку.

Загалом станом на 14:00 22 листопада до поліції Рівненщини надійшло 14 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, в неділю, 22 листопада, у Рівному проходить повторне голосування на виборах міського голови. У другий тур вийшли висуванець партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян та кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Третяк.