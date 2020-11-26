На виборах мера Полтави втретє переміг Мамай

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

"Спостерігачі ОПОРИ отримали копії підсумкових протоколів від районних ТВК у м. Полтаві. Відповідно до цих даних, перемогу в повторному голосуванні на дільницях міста здобув Олександр Мамай («За майбутнє»)", - йдеться в повідомленні.

Явка виборців під час повторного голосування за кандидатів на посаду міського голови у Полтаві склала 25,42% (55218 із 217246 внесених до списків на дільницях). Мамая на виборчих дільницях обласного центру підтримали 52,22% тих, хто взяв участь у виборах (28 833 голоси), Сергія Іващенка («Слуга народу») — 47,78% (26 385 голосів).

Для оголошення офіційних результатів виборів Полтавського міського голови членам міської ТВК необхідно врахувати протоколи ДВК з сіл, що входять до Полтавської об’єднаної громади. Втім, кандидат Іващенко визнав свою поразку ще зранку 23 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада у Полтаві відбулося повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови. Опонентом Іващенка був Олександр Мамай, який вже обирався мером двічі, у 2010 та 2015 рр. Балотувався від партії "Совість України" (цього року - від партії "За майбутнє"). У вересні 2018 року на позачерговій сесії Полтавської міськради депутати висловили йому недовіру і достроково припинили його повноваження. Мамай намагався поновитися на посаді через суд, але неуспішно.