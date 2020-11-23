Кандидат від «Слуги народу» визнав свою поразку на виборах мера Полтави

Кандидат від «Слуги народу» визнав свою поразку на виборах мера Полтави

Укрінформ
Кандидат від партії "Слуга народу" Сергій Іващенко визнав свою поразку на повторному голосуванні у виборах міського голови Полтави.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Іващенко подякував "кожному з 28 тисяч полтавців, які проголосували за зміни в Полтаві".

Водночас він вважає, що 31 тисяча голосів за його опонента - наслідок роботи "розгалуженої й доведеної системи підкупу, цинічного підвозу та обману виборців".

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Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада у Полтаві відбулося повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови. Опонентом Іващенка був Олександр Мамай, який вже обирався мером двічі, у 2010 та 2015 рр. Балотувався від партії "Совість України" (цього року - від партії "За майбутнє"). У вересні 2018 року на позачерговій сесії Полтавської міськради депутати висловили йому недовіру і достроково припинили його повноваження. Мамай намагався поновитися на посаді через суд, але неуспішно.

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