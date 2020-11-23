Кандидат від «Слуги народу» визнав свою поразку на виборах мера Полтави

Кандидат від партії "Слуга народу" Сергій Іващенко визнав свою поразку на повторному голосуванні у виборах міського голови Полтави.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Іващенко подякував "кожному з 28 тисяч полтавців, які проголосували за зміни в Полтаві".

Водночас він вважає, що 31 тисяча голосів за його опонента - наслідок роботи "розгалуженої й доведеної системи підкупу, цинічного підвозу та обману виборців".

Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада у Полтаві відбулося повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови. Опонентом Іващенка був Олександр Мамай, який вже обирався мером двічі, у 2010 та 2015 рр. Балотувався від партії "Совість України" (цього року - від партії "За майбутнє"). У вересні 2018 року на позачерговій сесії Полтавської міськради депутати висловили йому недовіру і достроково припинили його повноваження. Мамай намагався поновитися на посаді через суд, але неуспішно.