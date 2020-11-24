На Львівщині судитимуть п’ятьох членів ДВК за завчасне підписання протоколів

Стрийська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо п’яти мешканок с.Йосиповичі, що на Львівщині. Їх обвинувачують у підписанні протоколу про підсумки голосування завчасно і поза засіданням виборчої комісії.

Про це пресслужба Львівської обласної прокуратури повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Стрийською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо п’яти жительок с.Йосиповичі (Стрийський район), яких обвинувачують у підписанні протоколу про підсумки голосування до остаточного заповнення протоколу, а також підписання такого протоколу не на засіданні виборчої комісії, вчиненого групою осіб, без попередньої змови між собою (ч.1 ст.28 ч.1 ст.158-3 КК України)», - йдеться в повідомлені.

Встановлено, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня п’ятеро членів ДВК (голова, заступник, секретар та двоє членів) віком від 27 до 48 років, всупереч чинному законодавству, за кілька годин до завершення голосування підписали протокол ДВК про підрахунок голосів виборців при обранні депутатів до Львівської обласної ради, тобто до підсумкового засідання дільничної виборчої комісії та остаточного заповнення протоколу.

Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області, завершене.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.