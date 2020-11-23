Дніпровська міськрада заявила про перемогу Філатова на виборах

Чинний міський голова Дніпра Борис Філатов здобув впевнену перемогу в другому турі виборів мера. За результатами опрацювання 100% протоколів він набрав 80,61% голосів дніпрян, випередивши свого конкурента більше ніж у чотири рази.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу 23 листопада повідомив секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара.

«Ми бачимо, що і у першому тури розрив між кандидатами був більше, ніж у чотири рази, у другому турі те саме. Гірко розуміти, що другий тур фактично був не потрібен, бо містяни ще в першому турі визначилися зі своїм вибором. Тож другий тур став витратою бюджетних коштів та сил людей, які працювали у виборчих комісіях та передвиборчих штабах», - зазначив Санжара.

Він висловив жаль з приводу того, що під час виборів застосовувалися брудні технології: на передвиборчих зустрічах з мешканцями Дніпра у Філатова стріляли зеленкою з пейнтбольної рушниці, на зустрічах були присутні люди, які перешкоджали здійсненню виборчого права.

«За два тижні до виборів почалося масштабне скуповування голосів виборців. Мене особисто запросили у якісь групи у Telegram та Viber. Навіть якщо мій номер отримав запрошення, можна припустити, що фактично кожен мешканець Дніпра отримав таку пропозицію. До першого туру фігурувала сума від 400 до 600 гривень, у другому турі вона виросла до 1,5 тисячі грн за голос. Найбільшим і найчастішим порушенням на виборах у другому турі було фотографування виборчого бюлетеня», - наголосив секретар міської ради.

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Як повідомлялося, 22 листопада у Дніпрі проходило повторне голосування на виборах міського голови. У першому турі за Бориса Філатова проголосували 46,41% виборців, Загіда Краснова підтримали 13,15% дніпрян.