Кандидат від партії «За майбутнє» заявив, що перемагає на виборах мера Нікополя

У Нікополі, за попередніми підрахунками, перемогу на місцевих виборах міського голови отримує чинний секретар міської ради, кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Саюк.

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив в Фейсбуці.

"Наш штаб підрахував результати голосування, і я хочу подякувати всім, хто повірив у мене, повірив у майбутнє нашого міста, повірив, що влада може бути іншою, що влада може бути для народу. Результат голосування: 55% - за мене і 41% - за мого опонента. Це все попередньо, дочекаємося офіційних даних ТВК", - повідомив Саюк.

Читайте також: В Андріїва заявляють про перемогу на виборах мера Ужгорода

Як відомо, 22 листопада в 11 містах України відбулося повторне голосування на виборах міських голів. У другому турі за крісло міського голови Нікополя боролися чинний секретар міської ради, кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Саюк і засновник благодійного фонду "Майбутнє Нікопольщини", кандидат від партії "Слуга народу" Руслан Олійник. У першому турі виборів між ними був незначний розрив.