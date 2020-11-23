В Андріїва заявляють про перемогу на виборах мера Ужгорода

В Ужгороді в другому турі переміг чинний міський голова, самовисуванець Богдан Андріїв.

За нього проголосували майже 13 тисяч ужгородців.

Про це Укрінформу повідомила довірена особа мера Ярослав Талапа.

“Чинний міський голова Ужгорода, самовисуванець Богдан Андріїв переміг у другому турі виборів міського голови Ужгорода. Андріїв набрав близько 13 тисяч голосів, величезна подяка усім, хто голосував. Оголошення результатів буде сьогодні о 15 годині, уже є протоколи ТВК”, - сказав Талапа.

Як стало відомо після підрахунку голосів, результати другого туру виборів в Ужгороді такі: Богдан Андріїв набрав 12 869 голосів виборців, його опонент, кандидат від партії "Слуга народу" Віктор Щадей, здобув 11 452 голоси.

Учора в Ужгороді відбувалося повторне голосування для виборів мера міста. Явка виборців склала 28%: проголосували, за даними ОПОРИ, 25 тисяч виборців із 94-х.