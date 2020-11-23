В Ужгороді виборець хотів проголосувати за паспортом, завантаженим у додатку «Дія»

В Ужгороді виборець хотів проголосувати за документами, завантаженими в додатку “Дія”, члени ДВК бюлетень йому не видали,

Про це передає Укрінформ із посиланням на ОПОРУ Закарпаття.

“В Ужгороді виборець хотів проголосувати за документами, завантаженими в додатку “Дія”. Випадок трапився сьогодні, 22 листопада, на виборчій дільниці №210748, що на вулиці Бориса Тлехаса в Ужгороді. Виборець прийшов на дільницю, показав членам ДВК свої документи у цифровому додатку “Дія” та хотів, аби йому видали виборчий бюлетень”, - інформують в ОПОРІ.

Як повідомляє спостерігач ОПОРИ, оскільки згідно з Виборчим кодексом голосувати виборці можуть лише після пред’яви паспорта громадянина України, члени ДВК відмовилися видавати виборцю бюлетень.

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Згідно з пунктами 1-2 частини 1, частиною 6 статті 8 Виборчого кодексу України документами, які є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях під час голосування на місцевих виборах, є паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки) та тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, нещодавно прийнятих до громадянства України).

Сьогодні в Ужгороді проходить повторне голосування з виборів міського голови. Змагаються чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей, кандидат в мери Ужгорода від партії “Слуга народу”.