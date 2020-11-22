Поліція назвала області з найбільшою кількістю порушень на місцевих виборах

Поліція назвала області з найбільшою кількістю порушень на місцевих виборах

Інфографіка
Укрінформ
У неділю, 22 листопада, в день повторного голосування на виборах в 11 містах поліцейські зареєстрували 407 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Як зазначається, найбільше порушень зареєстровано у Дніпропетровській – 206, Львівській – 46, Полтавській – 41, Рівненській – 34, Миколаївській – 26, Донецькій – 15, Запорізькій – 14, Закарпатській – 12, Черкаській – 11 та 2 – у Кіровоградській областях.

Здебільшого події стосувалися фотографування виборчого бюлетеня або виборчої документації – 177, незаконної агітації – 36, підкупу виборців – 20, конфлікту – 13, знищення або псування бюлетеня або іншої виборчої документації – 12, фальсифікації виборчих документів – 8, незаконного опитування – 4, конфліктів між членами ТВК (ДВК) – 3, спроби або винесення виборчого бюлетеня – 3.

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За результатами проведених перевірок складено 10 адміністративних протоколів.

У неділю, 22 листопада, в Україні проходило повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.

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