ОПОРА заявляє про збільшення випадків фотографування бюлетенів

Фотографування заповнених бюлетенів на виборчих дільницях зафіксували на 7,5% виборчих дільниць, де були присутні спостерігачі ОПОРИ.

Про це координатор Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев повідомив під час онлайн-марафону, присвяченого місцевим виборам в Україні, передає кореспондент Укрінформу.

Кількість таких порушень суттєво зросла порівняно з виборами 25 жовтня і 15 листопада, наголосив Клюжев.Так, у першому турі голосування такі випадки зареєстрували на 3% дільниць, де були присутні спостерігачі, а в голосуванні другого туру 15 листопада - менше 0,5%.

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Як раніше зазначали в ОПОРІ, фотографування виборчих бюлетенів часто використовується як доказ підтвердження свого волевиявлення при застосуванні протиправних схем підкупу виборців, тому правоохоронці реагують на відповідні дії, як на підозру у вчиненні підкупу виборців, а саме встановлюють особу виборця для з’ясування мети фотографування.

Частина 1 ст. 16 Виборчого кодексу України вказує, що голосування на виборах в Україні є таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється.

Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада в 11 містах України проходить повторне голосування на виборах голів міських рад.