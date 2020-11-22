У Слов‘янську фотографуються біля скриньок, щоб виграти iPhone - ОПОРА

У Слов‘янську на Донеччині на виборчих дільницях виборці фотографуються біля скриньок, беручи участь у розіграші iPhone 12.

Як передає Укрінформ, про це 22 листопада повідомили координатори спостереження Громадянської мережі ОПОРА у Донецькій області.

«У Слов’янську триває повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови. Напередодні другого туру громадська організація «Платформа Ініціатив «Теплиця» оголосила конкурс. За правилами, оголошеними у дописах на сторінках у соцмережах Фейсбуку та Інстаграм, мешканцям необхідно взяти участь у голосуванні та зробити селфі біля скриньок», - йдеться у повідомленні.

В оголошенні є уточнення, що фото потрібно робити без бюлетеня. Селфі викладають на своїх сторінках у соцмережах з хештегом #Славянсквыбирает, а в понеділок відбудеться розіграш, головний приз якого – iPhone 12.

За рішенням організаторів, у конкурсі беруть участь мешканці міста віком від 18 до 45 років, вікові обмеження пояснюють необхідністю підняття активності участі у виборах саме категорії молоді.

ОПОРА на дільницях та у соцмережах вже фіксує бажаючих сфотографуватися біля скриньок.

У неділю, 22 листопада, в Україні проходить повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.

У Слов’янську за посаду міського голови у другому турі виборів змагаються чинний мер Вадим Лях (Опоблок) та Павло Придворов (ОПЗЖ).

Фото: www.oporaua.org