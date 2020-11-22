Мер Ужгорода домігся скасування реєстрації спостерігачів від опонента «Слуги народу»

У ніч перед днем голосування суд скасував реєстрацію спостерігачів від одного з кандидатів у мери Ужгорода за поданням іншого. Чинний мер Ужгорода Богдан Андріїв через суд домігся скасування реєстрації спостерігачів свого опонента від “Слуги народу” Віктора Щадея.

Про це Укрінформу повідомив представник осередку КВУ на Закарпатті Дмитро Тужанський.

“У ніч перед днем голосування суд скасував реєстрацію спостерігачів від одного з кандидатів у мери Ужгорода. За інформацією Комітету виборців України, у неділю, 22 листопада близько 4 ранку Закарпатський окружний адміністративний суд ухвалив рішення за позовом кандидата у міські голови Ужгородської ОТГ Богдана Андріїва, який вимагав скасувати реєстрацію спостерігачів на виборах 22 листопада від партії "Слуга народу" та кандидата Віктора Щадея”, - повідомив Тужанський.

Ухвала Закарпатського окружного адміністративного суду

За його словами, як пояснили представники Комітету виборців України у штабі Андріїва, вони подали позов у суботу, 21 листопада, і підставою для цього позову було те, що у випадку зі спостерігачами від "Слуги народу" були пропущені терміни подання та реєстрація спостерігачів, а у випадку зі спостерігачами від кандидата Щадея – невідповідність законодавству (за твердженням штабу Андріїва, спостерігачі від Щадея були подані під формулюванням, що він є самостійним суб’єктом виборчого процесу, насправді ж він є кандидатом, якого висунула партія "Слуга народу").

“У підсумку Закарпатський окружний адміністративний суд лише частково задовольнив позов Богдана Андріїва, скасувавши реєстрацію спостерігачів від Віктора Щадея, натомість зберігши в силі реєстрацію спостерігачів від "Слуги народу”, - зазначив Тужанський.

Водночас, як зауважили представнику Комітету Виборців України в штабі кандидата Щадея, вони подали на реєстрацію 72 спостерігачів у останній передбачений законом день, 16 листопада, однак у штабі Щадея поскаржилися на те, як Ужгородська міська ТВК розглядала це подання та оформила рішення по ньому. Більше того, у штабі Щадея стверджують, що Андріїв подав своїх спостерігачів не в терміни (не в понеділок, а в середу-четвер), але вони вирішили це не оскаржувати в суді. Копія рішення суду є у розпорядженні Комітету Виборців України та додається.

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Як раніше повідомлялося, сьогодні, 22 листопада, в Ужгороді проходить повторне голосування з виборів міського голови. Змагаються кандидати — чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей, кандидат в мери Ужгорода від партії “Слуга народу”.