В Ужгороді усі 69 дільниць відкрилися вчасно – ОПОРА

В Ужгороді усі 69 виборчих дільниць на території міста відкрилися вчасно – о 08:00. В Ужгороді налічується 94 тисячі виборців, які мають голосувати в другому турі виборів на посаду мера.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в закарпатському осередку Громадянської мережі ОПОРА.

“Станом на 8:00 22 листопада в Ужгороді вчасно запрацювали усі виборчі дільниці” - повідомляє ОПОРА з посиланням на інформацію, отриману в Ужгородській міській ТВК.

Як повідомила голова Ужгородської міської територіальної виборчої комісії Руслана Куберка, усі 69 виборчих дільниць на території міста відкрилися вчасно.

В Ужгороді за крісло міського голови змагаються два кандидати – чинний міський голова, самовисуванець Богдан Андріїв та кандидат від партії «Слуга народу» Віктор Щадей.

Відповідно до частини 1 статті 248 Виборчого кодексу голосування проводиться в день голосування з 8 години до 20 години без перерви.