ЦВК повідомила про реєстрацію мерів, обраних під час другого туру 15 листопада

Центральна виборча комісія повідомила про реєстрацію міських голів у 7 містах України під час другого туру виборів 15 листопада 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

Як йдеться у повідомленні, обрано міських селищних та сільських голів у Волинській, Донецькій, Київській, Одеській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях. Також зазначається, що обрано висуванців від політичних партій: Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 1 міський голова; Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 1; політична партія «Довіряй ділам» - 1; політична партія «Європейська солідарність» - 1; політична партія «За майбутнє» - 1; політична партія «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» - 1, самовисування — 1 обраний міський голова.

Як повідомлялося, у місті Одеса обрано Геннадія Труханова. У Сумах — Олександра Лисенка. У Луцьку - Ігоря Поліщука. У Херсоні - Ігоря Колихаєва. У Краматорську - Олександра Гончаренко. У Кам’янці-Подільському — Михайла Посітко. У місті Українка обрано міським головою Олександра Туренка.

Також, як повідомлялося, у неділю 22 листопада, відбудеться другий тур виборів міських голів всього у 10 різних областях — зокрема, у 7 обласних центрах та 5 містах.

Так у Дніпрі боротимуться за крісло міського голови чинний керівник міста Борис Філатов та кандидат від партії «Громадська сила» Загід Краснов.

У Кривому Розі – чинний мер Юрій Вілкул та «Слуга народу» Дмитро Шевчик.

У Миколаєві виборці обиратимуть між Олександром Сєнкевичем від «Пропозиції» та Владиславом Чайкою від «Опозиційної платформи – за життя».

В Ужгороді за посаду міського голови змагатимуться діючих керівник міста Богдан Андріїв та кандидат від «Слуги народу» Віктор Щадей.

У Полтаві – Олександр Мамай від «За майбутнє» проти Сергій Іващенко від «Слуги народу».

У Львові – чинний голова міськради Андрій Садовий протистоятиме кандидату від партії «Європейська Солідарність» Олегу Синютці.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більш як 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.