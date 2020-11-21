ЦВК повідомила про реєстрацію мерів, обраних під час другого туру 15 листопада

ЦВК повідомила про реєстрацію мерів, обраних під час другого туру 15 листопада

Укрінформ
Центральна виборча комісія повідомила про реєстрацію міських голів у 7 містах України під час другого туру виборів 15 листопада 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

Як йдеться у повідомленні, обрано міських селищних та сільських голів у Волинській, Донецькій, Київській, Одеській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях. Також зазначається, що обрано висуванців від політичних партій: Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 1 міський голова; Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 1; політична партія «Довіряй ділам» - 1; політична партія «Європейська солідарність» - 1; політична партія «За майбутнє» - 1; політична партія «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» - 1, самовисування — 1 обраний міський голова.

Як повідомлялося, у місті Одеса обрано Геннадія Труханова. У Сумах — Олександра Лисенка. У Луцьку - Ігоря Поліщука. У Херсоні - Ігоря Колихаєва. У Краматорську - Олександра Гончаренко. У Кам’янці-Подільському — Михайла Посітко. У місті Українка обрано міським головою Олександра Туренка.

Також, як повідомлялося, у неділю 22 листопада, відбудеться другий тур виборів міських голів всього у 10 різних областях — зокрема, у 7 обласних центрах та 5 містах.

Так у Дніпрі боротимуться за крісло міського голови чинний керівник міста Борис Філатов та кандидат від партії «Громадська сила» Загід Краснов.

У Кривому Розі – чинний мер Юрій Вілкул та «Слуга народу» Дмитро Шевчик.

У Миколаєві виборці обиратимуть між Олександром Сєнкевичем від «Пропозиції» та Владиславом Чайкою від «Опозиційної платформи – за життя».

В Ужгороді за посаду міського голови змагатимуться діючих керівник міста Богдан Андріїв та кандидат від «Слуги народу» Віктор Щадей.

У Полтаві – Олександр Мамай від «За майбутнє» проти Сергій Іващенко від «Слуги народу».

У Львові – чинний голова міськради Андрій Садовий протистоятиме кандидату від партії «Європейська Солідарність» Олегу Синютці.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більш як 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.

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