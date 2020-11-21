Поліція розслідує більш як тисячу кримінальних справ щодо виборчих порушень

Поліція розслідує більш як тисячу кримінальних справ щодо виборчих порушень

Укрінформ
З початку виборчої кампанії до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1154 кримінальних проваджень, зокрема, через порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє Національна поліція у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З початку виборчої кампанії до органів Національної поліції надійшло 16 664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. Усього органами поліції складено 2480 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1154 кримінальних проваджень», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 737 справ відкрито за фактами порушення виборчого законодавства і 417 – пов’язані з виборчим процесом.

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Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, повторні вибори в окремих містах - 15 листопада. На 22 листопада заплановано також повторні вибори ще в низці міст.

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