У Харкові спростовують можливість перевиборів до міськради

Вибори до міської ради вважаються дійсними, і про жодні перевибори не йдеться.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив перший заступник міського голови Ігор Терехов, коментуючи рішення судів про скасування протоколу Харківської міської ТВК про результати виборів депутатів до міськради, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

"Законодавчо заборонено перераховувати голоси в дільничних виборчих комісіях після того, як результати були здані в ТВК. При цьому судові органи вже двічі ухвалювали рішення щодо перерахунку, не пояснюючи, яким чином їх потрібно виконати виходячи з норм закону. Тому ми звернулися до судових інстанцій, які приймали такі рішення, щоб вони роз'яснили, як виконати рішення суду. Відповідей, на жаль, не отримали", - зазначив Терехов.

За його словами, вибори вважаються дійсними, завершеними. Ні про які перевибори мови йти не може, тим більше, що в рішенні судів про це не сказано, наголосив Терехов, додавши, що, на його думку, деякі політичні сили, які не отримали бажаного результату, хочуть затягнути цей процес.

"Я хочу заспокоїти городян і сказати, що нічого страшного не відбувається, це юридична колізія. Було рішення суду щодо скасування протоколу, було нове засідання, був прийнятий новий протокол, і так може тривати нескінченно. Це не вплине на забезпечення життєдіяльності міста Харкова", - сказав перший заступник міського голови.

Він запевнив, що депутатський корпус працює в старому складі і проводить сесії: "Виконавчий комітет діє, міська рада діє".

Читайте також: Суд у Харкові скасував новий протокол ТВК про результати виборів до міськради

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов кандидата у депутати міської ради Олексія Ваца про скасування протоколу міської ТВК з результатами виборів до міськради, але про зобов‘язання визнання виборів такими, що не відбулись та призначення повторних виборів, відмовлено.

17 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія опублікувала новий протокол про результати виборів депутатів до міської ради. У новому протоколі список депутатів-переможців не змінився.

За результатами виборів до Харківської міської ради проходять шість політичних партій. Зокрема, 34 місця у міськраді займуть депутати "Блоку Кернеса - Успішний Харків!", 19 - від "Опозиційної платформи - За життя". По 9 місць у "Європейської солідарності" та "Слуги народу", 7 - у "Партії Шарія", 6 - у "Блоку Світличної "Разом!".