У Херсоні всі виборчі дільниці закрилися вчасно - поліція

У Херсоні, де сьогодні у другому турі обирають міського голову, всі виборчі дільниці закрилися вчасно, розпочато підрахунок голосів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ Нацполіції в Херсонській області.

«Наразі розпочато підрахунок голосів. Поліцейські й надалі продовжують нести службу під час супроводження виборчої документації до ТВК», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 20:00 до поліції надійшло 27 заяв та повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. 11 повідомлень стосувалися незаконної агітації, три - незаконного опитування, дев'ять - конфліктів та інших порушень на ДВК, два – підкуп виборців та по одному - знищення або псування бюлетеня та спробі винесення бюлетеня.

Усі повідомлення зареєстровані та опрацьовуються. За результатами перевірок складено адміністративні протоколи за ст. 212-10 КУпАП «Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму» та ст. 212-23 КУпАП «Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування».

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Правоохоронці висловили вдячність виборцям за високий рівень культури, дотримання карантинних заходів і постійну комунікацію з поліцією.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні за посаду міського голови у другому турі виборів змагаються народний депутат із групи «За майбутнє» Ігор Колихаєв (набрав у першому турі 30,75%) та ексмер Володимир Сальдо (17,09%).

Крім Херсона, 15 листопада, повторне голосування проходило на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, та Камʼянця-Подільського.