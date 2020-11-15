У Херсоні всі виборчі дільниці закрилися вчасно - поліція
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ Нацполіції в Херсонській області.
«Наразі розпочато підрахунок голосів. Поліцейські й надалі продовжують нести службу під час супроводження виборчої документації до ТВК», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 20:00 до поліції надійшло 27 заяв та повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. 11 повідомлень стосувалися незаконної агітації, три - незаконного опитування, дев'ять - конфліктів та інших порушень на ДВК, два – підкуп виборців та по одному - знищення або псування бюлетеня та спробі винесення бюлетеня.
Усі повідомлення зареєстровані та опрацьовуються. За результатами перевірок складено адміністративні протоколи за ст. 212-10 КУпАП «Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму» та ст. 212-23 КУпАП «Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування».
Правоохоронці висловили вдячність виборцям за високий рівень культури, дотримання карантинних заходів і постійну комунікацію з поліцією.
Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні за посаду міського голови у другому турі виборів змагаються народний депутат із групи «За майбутнє» Ігор Колихаєв (набрав у першому турі 30,75%) та ексмер Володимир Сальдо (17,09%).
Крім Херсона, 15 листопада, повторне голосування проходило на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, та Камʼянця-Подільського.