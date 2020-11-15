Кандидат у мери Херсона заявляє про перемогу на підставі власного екзитполу

Один з кандидатів на посаду міського голови Херсона Ігор Колихаєв оприлюднив дані екзит-полу, проведеного його партією «Нам тут жити!», й оголосив про свою перемогу з результатом 67,03%.

Як передає Укрінформ, про це Ігор Колихаєв повідомив на своїй публічній сторінці у Фейсбуці.

«За результатами екзит-полу Ігор Колихаєв з результатом 67,03% перемагає у другому турі і стає міським головою Херсона», - йдеться у повідомленні.

За даними цього екзитполу, його опонент Володимир Сальдо отримав 32,97%.

Соціологічне дослідження проводилось на виходах з виборчих дільниць ГО «Нам тут жити. Похибка складає 3%, зазначається у повідомленні. Загальна кількість опитаних - 9782 особи.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні за посаду міського голови у другому турі виборів змагаються народний депутат із депгрупи «За майбутнє» Ігор Колихаєв (30,75%) та ексмер Херсона Володимир Сальдо – 17,09%.

Громадянська мережа ОПОРА раніше оприлюднила заяву про використання елементів агітації у Херсоні. На бейджах інтерв’юерів, які збирали дані для екзит-полу біля виборчих дільниць у Херсоні, була написана назва громадської організації «Регіональна платформа «Нам тут жити!». Таку ж назву має політична партія «Нам тут жити!», яка є суб’єктом висування кандидата на посаду міського голови Херсона Ігоря Колихаєва. Зазначається, що за даними сайту YouControl, Ігор Колихаєв є одним із засновників цієї громадської організації.

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Крім Херсона, у неділю, 15 листопада, повторне голосування проходить на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, та Камʼянець-Подільська.

Повторне голосування з виборів міського голови призначається у територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тисяч, де в так званому першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.

Фото: fakty.com.ua