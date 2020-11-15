ОПОРА зафіксувала в Луцьку порушення під час видачі бюлетенів

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували на виборчих дільницях в Луцьку порушення процедури видачі бюлетеня – на двох дільницях працювали зі списком виборців та власне видавали бюлетені по одному члену комісії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОПОРИ.

Відповідні інциденти зафіксували на дільницях №071082 та №071045. Однак в обох випадках після зауважень до роботи за столом приєдналося ще по одному члену комісії. Аналогічні випадки були зафіксовані і на інших дільницях.

Раніше спостерігачі ОПОРИ також зафіксували відсутність скриньки для бюлетенів на дільниці №070512 у селі Великий Омеляник та пандусів на деяких дільницях. Зокрема, немає пандусів ні до будівлі, ні у приміщенні на дільницях №071082, №071058, та №071036. Також відсутній заїзд до будівель, де знаходяться дільниці №071089, №071029, №071066 №070799 (село Іванчиці) та №070512 (село Великий Омеляник).

У Луцьку на спецдільниці №071096 у комунальному підприємстві «Волинський обласний медичний центр онкології» Волинської обласної ради під час ранкового засідання з сейфа дістали не всі бюлетені, а лише «необхідну кількість». Коли спостерігачка ОПОРИ запитала у комісії, чому на столі мало бюлетенів, їй повідомили, що комісії видали 121 бюлетень. На дільниці можуть проголосувати 13 осіб, тому на стіл поклали «із запасом» - 30 штук.

Як повідомлялося, 15 листопада повторне голосування з виборів міського голови відбувається в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Також проходить повторне голосування з виборів депутатів 53 місцевої ради: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 17 регіонах.

Місцеві вибори організовують та проводять відповідні територіальні виборчі комісії. Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови мають бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більш як 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.