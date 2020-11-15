В Одесі зафіксували фотографування бюлетенів – ОПОРА
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОПОРИ.
"На виборчій дільниці №511308 (вул. Маршала Говорова, 8-А) спостерігач ОПОРИ зафіксував голосування поза межами виборчої дільниці: виборчиня проголосувала за столом у членів ДВК", - йдеться у повідомленні.
Крім того, спостерігач ОПОРИ зафіксував два випадки фотографування виборцями бюлетенів у кабінках для голосування. Це відбулося на виборчій дільниці №511188 (вулиця Івана та Юрія Лип, 14-А).
Зазначається, що в обох випадках черговий співробітник поліції, якого покликав спостерігач ОПОРИ, не встиг затримати порушників.
Спостерігачі ОПОРИ також зафіксували факти видачі бюлетенів виборцям одним членом ДВК замість двох. Зокрема, на дільниці №511148 (вул. Варненська, 3-А) і на дільниці №511105 (вул. Академіка Вільямса, 54-А). Причиною в обох випадках є те, що члени дільничних виборчих комісій регулярно покидають приміщення для голосування.
В ОПОРІ нагадали, що відповідно до ч. 3 ст. 248 Виборчого кодексу, під час проведення голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член ДВК надає виборцю список виборців для підпису, а другий член ДВК вписує у контрольному талоні бюлетеня своє прізвище, ініціали, ставить підпис та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.
Як повідомлялося, в Одесі сьогодні проходить повторне голосування на виборах міського голови, в яких беруть участь чинний міський голова Геннадій Труханов і народний депутат від "ОПЗЖ" Микола Скорик. У першому турі за чинного мера Труханова проголосували 77,5 тис. виборців, а за його суперника Скорика - вдвічі менше (39,5 тис).за двох кандидатів на посаду міського голови.
Фото: oporaua.org