В Одесі зафіксували фотографування бюлетенів – ОПОРА

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА за виборами зафіксували факти голосування за межами кабінки та фотографування бюлетенів на деяких дільницях Одеси, де триває повторне голосування за кандидатів на посаду мера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОПОРИ.

"На виборчій дільниці №511308 (вул. Маршала Говорова, 8-А) спостерігач ОПОРИ зафіксував голосування поза межами виборчої дільниці: виборчиня проголосувала за столом у членів ДВК", - йдеться у повідомленні.

Крім того, спостерігач ОПОРИ зафіксував два випадки фотографування виборцями бюлетенів у кабінках для голосування. Це відбулося на виборчій дільниці №511188 (вулиця Івана та Юрія Лип, 14-А).

Зазначається, що в обох випадках черговий співробітник поліції, якого покликав спостерігач ОПОРИ, не встиг затримати порушників.

Спостерігачі ОПОРИ також зафіксували факти видачі бюлетенів виборцям одним членом ДВК замість двох. Зокрема, на дільниці №511148 (вул. Варненська, 3-А) і на дільниці №511105 (вул. Академіка Вільямса, 54-А). Причиною в обох випадках є те, що члени дільничних виборчих комісій регулярно покидають приміщення для голосування.

В ОПОРІ нагадали, що відповідно до ч. 3 ст. 248 Виборчого кодексу, під час проведення голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член ДВК надає виборцю список виборців для підпису, а другий член ДВК вписує у контрольному талоні бюлетеня своє прізвище, ініціали, ставить підпис та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.

Як повідомлялося, в Одесі сьогодні проходить повторне голосування на виборах міського голови, в яких беруть участь чинний міський голова Геннадій Труханов і народний депутат від "ОПЗЖ" Микола Скорик. У першому турі за чинного мера Труханова проголосували 77,5 тис. виборців, а за його суперника Скорика - вдвічі менше (39,5 тис).за двох кандидатів на посаду міського голови.

Фото: oporaua.org