Другий тур місцевих виборів: явка на 12.00 становила 8,6% - ОПОРА

Під час повторного голосування у неділю, 15 листопада, у 7 містах явка виборців о 12:00 становила 8,6%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

Зазначається, що до спостереження ОПОРИ за днем голосування 15 листопада залучені 179 громадських спостерігачів у 7 містах на дільницях на основі соціологічно обґрунтованої вибірки, що дає можливість інтерпретувати показники явки та зафіксованих порушень на рівні всіх міст, де сьогодні відбувається повторне голосування.

При цьому в ОПОРІ додали, що під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка виборців становила 13,5%.

Як повідомлялося, 15 листопада повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови в громадах із кількістю виборців більш як 75 тисяч (так званий «другий тур») проходить у містах: Кам'янець-Подільський Хмельницької області (самовисуванець Володимир Мельниченко та Михайло Посітко від партії ВО «Свобода»); Краматорськ Донецької області (два самовисуванці Олександр Гончаренко та Андрій Панков, який є чинним міським головою); Луцьк Волинської області (Ігор Поліщук від партії «За майбутнє» та Богдан Шиба самовисуванець); Одеса (чинний міський голова Геннадій Труханов від партії «Довіряй ділам» та народний депутат Микола Скорик від «Опозиційної платформи – за життя»); Суми Сумської області (чинний міський голова Олександр Лисенко від партії ВО «Батьківщина» та Вадим Акрєпов від «Європейської Солідарності»); Херсон Херсонської області (народний депутат Ігор Колихаєв від «Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» та Володимир Сальдо від партії «Блок Володимира Сальдо»).

Також на 15 листопада призначено повторне голосування з виборів міського голови в місті Українка Київської області з кількістю виборців до 75 тисяч, адже за підсумками голосування 25 жовтня два кандидати отримали однакову кількість голосів виборців. Так, за місце міського голови змагаються Оксана Кирилюк від партії «Слуга народу» та Олександр Туренко від «Європейської солідарності».