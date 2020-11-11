ОПОРА розробила мобільний додаток «Вибори 2020»

Як передає Укрінформ, про це розповів аналітик ОПОРИ Роберт Лорян у відео, яке оприлюднене на Фейсбуці.

"Громадянська мережа ОПОРА для своїх спостерігачів та усіх інших учасників виборчого процесу розробила новий мобільний додаток "Вибори 2020". Відтепер Виборчий кодекс буде завжди доступний у вашому смартфоні у найвіддаленіших регіонах України 24 години 7 днів на тиждень. Окрім цього ми також зробили верифікатор протоколів ДВК, з яким ви можете легко перевіряти будь-які протоколи дільничних виборчих комісій на наявність помилок", - зазначив аналітик.

Додаток також містить повнотекстовий пошук, за допомогою якого можна знаходити необхідну норму виборчого законодавства. Є також функція швидкого доступу до статей.

"Окремою "фішкою" нашого додатку є верифікатор протоколів дільничних виборчих комісій, разом з яким ви назавжди можете забути про уточнені протоколи. Все, що від вас потрібно – це скопіювати дані протоколу та внести їх у наш мобільний додаток, який самостійно перевірить їх на наявність логічних помилок, а якщо такі будуть – дасть вам знати, де вони були зроблені та як їх виправити", - розповів Лорян.

Крім того, до другого туру виборів у додатку з'явилися протоколи дільничних виборчих комісій, де відбудеться повторне голосування на виборах міського голови.

Користувач має обрати необхідну громаду, а додаток автоматично згенерує точну копію протоколу ДВК.