Спостерігач ОПОРИ потрапив під «гарячу руку» членів ДВК, які переписували протоколи

У Житомирі члени ДВК намагалися вибити телефон із рук спостерігача ОПОРИ, коли той знімав на камеру, як вони переписували протоколи.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

«У Житомирі в приміщенні Корольовської районної виборчої комісії 27 жовтня члени ДВК №181425 напали на спостерігача ОПОРИ: подряпали руку і намагались вибити телефон. Спостерігач знімав на відео, як члени дільничної виборчої комісії переписують протоколи в приміщенні ТВК», - йдеться у повідомленні.

За словами спостерігача, він почав знімати відео на телефон, як двоє членів ДВК переписували протоколи. Їм це не сподобалося і вони відійшли від столу. Коли ж представник ОПОРИ зняв протокол із номером дільниці, одна жінка намагалася вибити з його рук телефон і подряпала йому руку.

Спостерігач викликав поліцію, але члени ДВК зникли. Їх помітили вже на першому поверсі будівлі, коли ті переписували документацію вже на підвіконні. На вимогу правоохоронців зупинитися, вони вибігли на вулицю.

Як повідомляв Укрінформ, у Бердичеві голова ДВК переписувала протокол у кафе поруч із будівлею ОВК.

25 жовтня в Україні відбулися вибори до місцевих органів самоврядування.