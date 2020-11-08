Міським головою Скадовська став ексмер, відсторонений у 2018 році

Перемогу на виборах міського голови Скадовської міської громади (Херсонська область) здобув ексмер Олександр Яковлєв, що був відсторонений з посади рішенням суду у 2018 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ЦВК.

Олександр Яковлєв, який балотувався від «Самопомочі» здобув підтримку 36,48% голосів виборців. Це більш ніж удвічі більше, ніж отримав його найближчий конкурент - Олег Сокольчук (ОПЗЖ) - 16,22%.

Всього за посаду міського голови змагалося 10 кандидатів.

Як повідомляв Укрінформ, 28 грудня 2017 року Скадовський районний суд виніс постанову, якою визнав Скадовського міського голову Олександра Яковлєва винним у вчиненні адміністративного правопорушення, зобов'язав стягнути з нього штраф у сумі 6,8 тис. гривень та позбавив його права обіймати посаду Скадовського міського голови терміном на 1 рік. Ця постанова була прийнята на підставі чотирьох протоколів, складених стосовно міського голови Яковлєва за фактом закупівель Скадовською міською радою у 2016 - 2017 роках канцелярських товарів на загальну суму 1 тис. 167 гривень в магазині його дружини. Мер Скадовська подав апеляцію на рішення Скадовського районного суду до Апеляційного суду Херсонської області. Судові засідання Апеляційного суду по цій справі кілька разів переносилися. Зокрема, для надання і вивчення нових документів по даній справі та через хворобу судді.

3 квітня 2018 року рішенням Апеляційного суду Херсонської області, який залишив у силі постанову Скадовського районного суду, Скадовського міського голову Олександра Яковлєва було відсторонено від займаної посади. До моменту офіційного отримання рішення Апеляційного суду області Яковлєв продовжував залишатися на посаді і виконувати свої службові обов'язки.

У квітні 2018 року Олександр Яковлєв припинив свої повноваження, їх здійснював секретар міської ради Олег Сокольчук.