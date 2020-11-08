Результати виборів: до Закарпатської облради проходять вісім політсил

За підсумками голосування на виборах депутатів Закарпатської обласної ради п’ятивідсотковий бар’єр подолали 8 політичних сил. Лідерами голосування стали партії «Рідне Закарпаття», «Слуга народу» та ВО «Батьківщина».

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА з посиланням на дані протоколу про результати виборів депутатів Закарпатської обласної ради, передає Укрінформ.

"Пізно вночі 6 листопада Закарпатська обласна територіальна виборча комісія встановила підсумки голосування за кандидатів в депутати Закарпатської обласної ради. Як повідомляв спостерігач ОПОРИ з місця події, згідно з даними протоколу, на виборах депутатів Закарпатської обласної ради подолали п’ятивідсотковий бар’єр та проходять до ради 8 політичних сил: «Рідне Закарпаття», «Європейська солідарність», «Команда Андрія Балоги», «КМКС «Партія угорців України», «Опозиційна платформа – За життя», «Слуга народу», ВО «Батьківщина», «За майбутнє», - йдеться у повідомленні.

Голоси виборців області розділилися так: «Рідне Закарпаття» - 59 845 голосів (17,78%); «Слуга народу» - 58 783 (17,47%); ВО «Батьківщина» - 42 432 (12,61%); «КМКС «Партія угорців України» - 39 049 (11,60%); «Команда Андрія Балоги» - 36 583 (10,87%); «Європейська солідарність» - 30 407 (9,03%); «За майбутнє» - 30 214 (8,98%); «Опозиційна платформа – За життя» - 26 980 (8,02%).

Загалом до Закарпатської обласної ради балотувалися 10 політичних партій, однак політсили “Наш край” (1,58%) та “Сила і честь” (2,01%) не подолали бар’єру та не проходять до ради.

До списків виборців в області включені 927 963 виборці, із них 386 106 отримали виборчі бюлетені для голосування за кандидатів в депутати Закарпатської обласної ради. Всього у голосуванні взяли участь 386 076 виборців. 49 700 бюлетенів були визнані недійсними.

Згідно з частиною 1 статті 282 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської, районної в місті, районної, селищної, сільської ради, сільських, селищних, міських голів, а також розміщує їх на офіційному веб-сайті комісії чи відповідної ради (за наявності), регіонального, територіального представництва Центральної виборчої комісії (у разі їх утворення).