У Херсонську міськраду пройшли п'ять партій

У Херсонську міську раду пройшли 5 партій, також визначені два кандидати на посаду міського голови, які вийшли у другий тур.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили 5 листопада у Херсонській міській територіальній виборчій комісії з посиланням протоколи про результати голосування. Найбільше голосів виборців отримала «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» - 23,09%, ОПЗЖ здобула 14,5%, «Слуга народу» - 13,01%, «Блок Володимира Сальдо» - 11,75% і ЄС – 8,58%. Читайте також: У міськраду Одеси проходять представники п'яти партій За посаду міського голови, як і прогнозували експерти, у другому турі виборів змагатимуться народний депутат Ігор Колихаєв (30,75%) та ексмер Херсона Володимир Сальдо – 17,09%.