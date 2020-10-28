У Херсонську міськраду проходять 5 партій - паралельний підрахунок
Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать дані паралельних підрахунків голосів, що оприлюднені виборчими партійними штабами.
«У Херсонську міську раду проходять «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» - 22,96%, ОПЗЖ - 14,31%, «Слуга народу» - 12,97%, Блок Сальдо - 11,54% та ЄС – 8,68%», - повідомили кореспонденту у штабі партії «ЄС». Опрацьовано 100% протоколів.
Такі ж партії проходять у міську раду за інформацією, оприлюдненою у групі «Нам тут жити» (опрацьовано 97% протоколів): «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» - 22,92%, ОПЗЖ - 13,96%, «Слуга народу» - 12,53%, «Блок Сальдо» - 11,38% і «ЄС» - 8,32%.
Цих переможців перегонів, що проходять у міську раду, називають штаби інших політсил, дані по яких оприлюднюють місцеві ЗМІ.
Як повідомляв Укрінформ, мера Херсона обиратимуть у другому турі. За попередньою інформацією, найбільше голосів набирають народний депутат Ігор Колихаєв (депгрупа "За майбутнє") та ексмер Херсона Володимир Сальдо.