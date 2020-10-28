У Херсонську міськраду проходять 5 партій - паралельний підрахунок

У Херсонську міську раду, за попередніми даними, проходять п’ять партій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать дані паралельних підрахунків голосів, що оприлюднені виборчими партійними штабами.

«У Херсонську міську раду проходять «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» - 22,96%, ОПЗЖ - 14,31%, «Слуга народу» - 12,97%, Блок Сальдо - 11,54% та ЄС – 8,68%», - повідомили кореспонденту у штабі партії «ЄС». Опрацьовано 100% протоколів.

Такі ж партії проходять у міську раду за інформацією, оприлюдненою у групі «Нам тут жити» (опрацьовано 97% протоколів): «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» - 22,92%, ОПЗЖ - 13,96%, «Слуга народу» - 12,53%, «Блок Сальдо» - 11,38% і «ЄС» - 8,32%.

Цих переможців перегонів, що проходять у міську раду, називають штаби інших політсил, дані по яких оприлюднюють місцеві ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, мера Херсона обиратимуть у другому турі. За попередньою інформацією, найбільше голосів набирають народний депутат Ігор Колихаєв (депгрупа "За майбутнє") та ексмер Херсона Володимир Сальдо.