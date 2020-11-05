У міськраду Одеси проходять представники п'яти партій

Одеська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів депутатів в Одеську міськраду. Згідно з ними, новий склад міськради сформують представники п'яти партій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє облКВУ.

«За результатами виборів, до міськради проходять представники п'яти партій, а саме: «Опозиційна платформа - За життя», «Європейська солідарність», «Довіряй ділам», «Слуга народу» і «Партія Шарія», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтримка виборців розподілилась наступним чином: за партію чинного мера Одеси Геннадія Труханова віддали голоси 51 тисяча 367 виборців, тобто 26,19%. Другу позицію займає «ОПЗЖ» - 23,66%. Цю політичну силу підтримали 46 тисяч 466 виборців. «Третю сходинку» займає «Слуга народу» - 24 тисячі 435 виборців - 12,46%, четверте місце «Європейська солідарність» - 23 тисячі 274 (11,87%) і п'яте відповідно «Партія Шарія» - 13 тисячі 372 виборці - 6,82%.

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У міській ТВК назвали імена кандидатів в депутати, які перемогли на місцевих виборах до міськради, а також дату повторних виборів мера - 15 листопада. У другий тур вийшли Геннадій Труханов і Микола Скорик.