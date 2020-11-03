На Житомирщині визнали недійсними вибори на дільниці з явкою 98%
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко.
«Ємільчинська територіальна виборча комісія прийняла рішення визнати недійсними вибори по скандальній виборчій комісії в селі Рудня Іванівська Ємільчинського району», - йдеться у повідомленні.
Крамаренко опублікував протокол ТВК, в якому зазначається про незаконне голосування 107 виборців без доказів отримання ними бюлетенів, що становить 17% від голосуючих.
Визнання виборів на дільниці недійсними підтримали 12 із 15 членів ТВК.
Як повідомляв Укрінформ, у Ємільчинському районі Житомирщини правоохоронці розслідували ймовірні фальсифікації на виборчій дільниці, де явка становить 98% та виявлені порушення у документації.
У Житомирській області явка на місцевих виборах зафіксована на рівні 37,47%.