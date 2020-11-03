На Житомирщині визнали недійсними вибори на дільниці з явкою 98%

На Житомирщині Ємільчинська територіальна виборча комісія (ТВК) визнала недійсними вибори на дільниці №180271, де зафіксували явку на рівні 98%.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко.

«Ємільчинська територіальна виборча комісія прийняла рішення визнати недійсними вибори по скандальній виборчій комісії в селі Рудня Іванівська Ємільчинського району», - йдеться у повідомленні.

Крамаренко опублікував протокол ТВК, в якому зазначається про незаконне голосування 107 виборців без доказів отримання ними бюлетенів, що становить 17% від голосуючих.

Визнання виборів на дільниці недійсними підтримали 12 із 15 членів ТВК.

Як повідомляв Укрінформ, у Ємільчинському районі Житомирщини правоохоронці розслідували ймовірні фальсифікації на виборчій дільниці, де явка становить 98% та виявлені порушення у документації.

У Житомирській області явка на місцевих виборах зафіксована на рівні 37,47%.