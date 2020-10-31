Одеський адмінсуд скасував результати виборів у Кароліно-Бугазькій ОТГ

Одеський окружний адміністративний суд скасував постанову Кароліно-Бугазької ТВК від 27 жовтня про визнання Андрія Опанасенка обраним головою Кароліно-Бугазької громади Білгород-Дністровського району.

Як передає Укрінформ, про це повідомила голова правління Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська, розмістивши фотокопію рішення суду на своїй сторінці в Facebook.

"Одеський окружний адмінсуд скасував рішення ТВК щодо оголошення результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді. Нагадую, ТВК не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання ради, на якому кандидати склали присягу", - зазначила Айвазоська.

Суд зобов’язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулись та оголосити повторні, йдеться у повідомленні.

В ОПОРІ уточнили, що "о 00 год. 40 хв. 27 жовтня Кароліно-Бугазька сільська територіальна виборча комісія Одеської області ухвалила рішення "зробити перерву" в безперервному засіданні та відпустити представників обох дільничних виборчих комісій додому до 12-ї год. 27 жовтня. При цьому ТВК вирішила, що вся виборча документація, яку принесли члени цих ДВК, має залишитися у приміщенні територіальної виборчої комісії. Документи ДВК були перенесені на другий поверх під охорону поліцейського".

У Громадянські мережі додали, що 27 жовтня спостерігач ОПОРИ перебував у приміщенні ТВК протягом дня до 18-ї год., і за весь цей час до приміщення не прибули члени дільничних виборчих комісій. Також були відсутні і члени ТВК. Крім того, спостерігач не зафіксував жодного кандидата на посаду сільського голови та кандидатів у депутати сільської ради, які б приносили до ТВК заяви про реєстрацію їх відповідно сільським головою та депутатами.

За даними ОПОРИ, так само проігнорували вимогу законодавства у Таїровській селищній ТВК (передмістя Одеси), члени якої після прийому документації від ДВК не розпочали встановлювати результати виборів.