Кандидати від «Слуг народу» вийшли в другий тур у Кривому Розі та Нікополі - штаб партії

Кандидати від «Слуг народу» вийшли в другий тур у Кривому Розі та Нікополі - штаб партії

Укрінформ
У другий тур на місцевих виборах на посаду міських голів Кривого Рогу та Нікополя вийшли кандидати від «Слуги народу». 

Як передає Укрінформ, про це повідомив Штаб партії «Слуга народу» у Дніпропетровській області на офіційній сторінці у Фейсбуці.

«Попри численні фальсифікації кандидат від партії «Слуга Народу» на посаду мера Кривого Рогу Дмитро Шевчик проходить до другого туру. Він набрав 25,7%», - йдеться у повідомленні.

Дмитро Шевчик — генеральний директор ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат». Депутат Дніпропетровської обласної ради. Займається громадською діяльністю, розвиває важливі для міста й держави проєкти.

Раніше повідомлялося, що й кандидат на посаду міського голови Нікополя від «Слуги Народу» Руслан Олійник також виходить у другий тур виборів. У першому його підтримали 18,47% виборців.

«Руслан Олійник – професійний управлінець, патріот та офіцер Збройних сил України. Має великий досвід у сфері економічної безпеки. Засновник благодійної організації «Майбутнє Нікопольщини». Аспірант і член Вченої ради Київського університету ім. Тараса Шевченка», - повідомили в штабі.

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Також про перемогу, за попередніми підрахунками, кандидата від партії «Слуга народу» на посаду міського голови міста Покров Олександра Шаповала повідомила радниця міністра інфраструктури та експертка з питань електронного управління в Україні Яніка Мерило. За її словами, кандидатуру Шаповала підтримали 79% виборців міста.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.

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