На виборах мера Дрогобича буде другий тур

На виборах мера Дрогобича буде другий тур

Укрінформ
Дрогобицька міська територіальна виборча комісія уже підбила підсумки голосування мешканців Дрогобицької міської ОТГ на виборах міського голови Дрогобича. 

У другому турі за крісло мера змагатимуться чинний міський голова Тарас Кучма та Андрій Веселий. Як передає Укрінформ, результати голосування оприлюднили на сайті Дрогобицької міської ради.

Із 85813 виборців, які внесені у списки виборців, на виборах голови Дрогобицької ОТГ проголосували 31831 виборців. Недійсними визнані 698 бюлетенів.

Голоси дрогобичан на виборах голови ОТГ розподілилися таким чином: за Балогу Олега Богдановича проголосували 884 виборці; за Веселого Андрія Васильовича – 8106; за Дьорка Олега Івановича – 1019; за Жолобкевича Назара Вікторовича – 487; за Жуковську Олену Геннадіївну – 613; за Задорожного Михайла Леоновича – 5983; за Кучму Тараса Ярославовича – 12906; за Лагодича Артура Миколайовича – 151; за Скурчанського Юрія Михайловича – 343 і за Шутка Володимира Анатолійовича – 620 виборців.

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Таким чином, у другий тур виборів виходить чинний мер Дрогобича Кучма Тарас Ярославович, який отримав 41,06% голосів виборців, які прийшли на дільниці, і Веселий Андрій Васильович, який отримав 26,05% голосів виборців.

Як повідомляв Укрінформ, другий тур виборів голови ОТГ також відбудеться у Львові. Тут за крісло мера позмагаються чинний мер Андрій Садовий та народний депутат від «Євросолідарності» Олег Синютка.

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