На виборах мера Дрогобича буде другий тур

Дрогобицька міська територіальна виборча комісія уже підбила підсумки голосування мешканців Дрогобицької міської ОТГ на виборах міського голови Дрогобича.

У другому турі за крісло мера змагатимуться чинний міський голова Тарас Кучма та Андрій Веселий. Як передає Укрінформ, результати голосування оприлюднили на сайті Дрогобицької міської ради.

Із 85813 виборців, які внесені у списки виборців, на виборах голови Дрогобицької ОТГ проголосували 31831 виборців. Недійсними визнані 698 бюлетенів.

Голоси дрогобичан на виборах голови ОТГ розподілилися таким чином: за Балогу Олега Богдановича проголосували 884 виборці; за Веселого Андрія Васильовича – 8106; за Дьорка Олега Івановича – 1019; за Жолобкевича Назара Вікторовича – 487; за Жуковську Олену Геннадіївну – 613; за Задорожного Михайла Леоновича – 5983; за Кучму Тараса Ярославовича – 12906; за Лагодича Артура Миколайовича – 151; за Скурчанського Юрія Михайловича – 343 і за Шутка Володимира Анатолійовича – 620 виборців.

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Таким чином, у другий тур виборів виходить чинний мер Дрогобича Кучма Тарас Ярославович, який отримав 41,06% голосів виборців, які прийшли на дільниці, і Веселий Андрій Васильович, який отримав 26,05% голосів виборців.

Як повідомляв Укрінформ, другий тур виборів голови ОТГ також відбудеться у Львові. Тут за крісло мера позмагаються чинний мер Андрій Садовий та народний депутат від «Євросолідарності» Олег Синютка.